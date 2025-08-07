На 89-м году жизни скончался легендарный джазовый пианист Эдди Палмиери

Музыкант ушел из жизни после продолжительной болезни в своем доме в Хакенсаке, Нью-Джерси

Эдди Палмиери, известный американский джазовый пианист и композитор, скончался на 89-м году жизни. Об этом рассказала его дочь, уточнив, что музыкант ушел из жизни после продолжительной болезни в своем доме в Хакенсаке, Нью-Джерси, сообщает The New York Times.

Палмиери родился в Нью-Йорке в 1936 году и стал одним из самых влиятельных исполнителей в жанрах латинского джаза и сальсы. Он выпустил множество успешных альбомов, включая Vamonos Pa'l Monte и The Sun of Latin Music, и основал несколько известных групп, таких как La Perfecta и Harlem River Drive.

С момента создания своего первого постоянного коллектива в 1961 году Палмиери активно развивал латиноамериканскую музыку, сочетая мамбо с джазовыми элементами. В 1970-х он продолжил эксперименты, смешивая сальсу, джаз, рок и фанк.

Музыкант всегда подчеркивал влияние традиционных африканских ритмов на свою работу и отмечал, что его стиль формировался под влиянием таких пианистов, как Маккой Тайнер и Телониус Монк. Критик Роберт Фаррис Томпсон описывал Палмиери как артиста, который успешно интегрировал элементы авангарда и классической музыки, сохраняя при этом афро-кубинские корни.

Эдди Палмиери стал первым латиноамериканцем, получившим «Грэмми» за альбом The Sun of Latin Music в 1975 году и впоследствии завоевал эту награду еще семь раз. В 1995 году он инициировал создание специальной номинации «Лучший латиноамериканский джазовый альбом», а в 2011 году осудил упразднение этой категории как проявление дискриминации. Номинация была восстановлена в 2012 году под давлением музыкального сообщества.

В последние годы жизни Палмиери получил множество наград за свой вклад в музыку, включая звание «Мастер джаза» от Национального фонда искусств США в 2013 году и специальную награду от Latin Grammy.

Накануне скончался на 87-м году жизни музыкант Леонардо Хименес.





Анастасия Фартыгина