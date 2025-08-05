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Освобожден населенный пункт Январское в Днепропетровской области

12:14, 05.08.2025

Об этом заявили в Минобороны

Освобожден населенный пункт Январское в Днепропетровской области
Фото: Дарья Пинегина

Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Январское Днепропетровской области. Об этом заявили в Минобороны.

— Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Январское Днепропетровской области, — сказано в сообщении.

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Александро-Калиново в Донецкой Народной Республике.

Рената Валеева

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