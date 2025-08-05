Освобожден населенный пункт Январское в Днепропетровской области
Об этом заявили в Минобороны
Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Январское Днепропетровской области. Об этом заявили в Минобороны.
— Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Январское Днепропетровской области, — сказано в сообщении.
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