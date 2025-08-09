Жители Казани массово жалуются на сбои в работе геолокации

Неполадки особенно остро проявляются в центре города и густонаселенных районах

Фото: скриншот с сайта 2ГИС

Жители столицы Татарстана массово сообщают о серьезных сбоях в работе систем геолокации. По словам горожан, навигационные приложения показывают некорректное местоположение, что создает значительные неудобства.

Пользователи сталкиваются с целым рядом проблем: неточное определение местоположения, задержки в обновлении данных, потеря сигнала геолокации и некорректная работа навигационных приложений. Эти неполадки особенно остро проявляются в центре города и густонаселенных районах.

скриншот с сайта Яндекс.карты

Напомним, что сегодня, 9 августа, в Татарстане действует режим беспилотной опасности. На фоне этого, жители Татарстана массово жалуются на неработающую сотовую связь, а также проблемы со входами в приложения банков. С начала суток они уже успели опубликовать более 1,5 тысяч жалоб.

Дмитрий Зайцев