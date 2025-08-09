Новости общества

Минобороны России сообщило о ликвидации 21 украинского БПЛА

09:53, 09.08.2025

Среди регионов, где были сбиты дроны, — акватория Азовского моря, Брянская область, Калужская область, акватория Черного моря и Республика Крым

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В период с 05.10 мск до 08.00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России.

Среди регионов, где были сбиты дроны, — акватория Азовского моря, Брянская область, Калужская область, акватория Черного моря и Республика Крым.

Ранее ведомство сообщало о ликвидации 97 украинских БПЛА, ликвидированных в ночь с 8 на 9 августа.

Напомним, что в субботу, 9 августа, в Татарстане действует режим беспилотной опасности и план «Ковер». Аэропорты Казани и Нижнекамска закрыты на прием и выпуск самолетов. Это связано с обеспечением безопасности полетов.

