Минобороны России сообщило о ликвидации 21 украинского БПЛА
Среди регионов, где были сбиты дроны, — акватория Азовского моря, Брянская область, Калужская область, акватория Черного моря и Республика Крым
В период с 05.10 мск до 08.00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России.
Среди регионов, где были сбиты дроны, — акватория Азовского моря, Брянская область, Калужская область, акватория Черного моря и Республика Крым.
Ранее ведомство сообщало о ликвидации 97 украинских БПЛА, ликвидированных в ночь с 8 на 9 августа.
Напомним, что в субботу, 9 августа, в Татарстане действует режим беспилотной опасности и план «Ковер». Аэропорты Казани и Нижнекамска закрыты на прием и выпуск самолетов. Это связано с обеспечением безопасности полетов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».