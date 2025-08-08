Банк России опубликовал курс валют на выходные и понедельник, 11 августа
Банк России опубликовал курс валют на выходные и понедельник, 11 августа. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции.
Доллар упал на 0,39 рубля, евро — на 0,22 рубля, а юань — на 0,05 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 79,78 рубля;
- евро — 92,88 рубля;
- юань — 11,07 рубля.
