Новости экономики

21:47 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Банк России опубликовал курс валют на выходные и понедельник, 11 августа

20:34, 08.08.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции

Банк России опубликовал курс валют на выходные и понедельник, 11 августа
Фото: Реальное время

Банк России опубликовал курс валют на выходные и понедельник, 11 августа. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции.

Доллар упал на 0,39 рубля, евро — на 0,22 рубля, а юань — на 0,05 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 79,78 рубля;
  • евро — 92,88 рубля;
  • юань — 11,07 рубля.
Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть718.7
  • Нижнекамскнефтехим85.35
  • Казаньоргсинтез79.2
  • КАМАЗ94.8
  • Нижнекамскшина45.75
  • Таттелеком0.677