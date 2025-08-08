Средняя зарплата в Аксубаевском районе Татарстана выросла на 35%

Фото: Михаил Захаров

В Аксубаевском районе Татарстана средняя зарплата достигла 64,4 тыс. рублей, что на 35% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил руководитель исполкома района Алмаз Мингулов на «Муниципальном часе» в Агентстве инвестиционного развития республики.

Мингулов отметил, что рост зарплат в основном связан с сельским хозяйством.

— В летний период, особенно во время уборки, зарплаты в аграрном секторе заметно увеличились, — сказал он.

Уровень безработицы в районе остается низким — всего 0,16%. Мингулов также подчеркнул важность Аксубаевского техникума универсальных технологий, где обучаются 360 студентов.

— Наша задача — чтобы ребята оставались работать в районе и в Татарстане. Мы активно сотрудничаем с Минобразования РТ для достижения этой цели, — добавил он.

В этом году началось строительство новых учебно-производственных корпусов техникума. Проект реализуется в два этапа с бюджетным финансированием в 360 миллионов рублей, и первый этап уже близок к завершению.

Напомним, что Татарстан занял первое место в ПФО по количеству работников с зарплатой свыше 1 млн рублей.





Анастасия Фартыгина