Средняя зарплата в Аксубаевском районе Татарстана выросла на 35%
Уровень безработицы в районе остается низким — всего 0,16%
В Аксубаевском районе Татарстана средняя зарплата достигла 64,4 тыс. рублей, что на 35% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил руководитель исполкома района Алмаз Мингулов на «Муниципальном часе» в Агентстве инвестиционного развития республики.
Мингулов отметил, что рост зарплат в основном связан с сельским хозяйством.
— В летний период, особенно во время уборки, зарплаты в аграрном секторе заметно увеличились, — сказал он.
Уровень безработицы в районе остается низким — всего 0,16%. Мингулов также подчеркнул важность Аксубаевского техникума универсальных технологий, где обучаются 360 студентов.
— Наша задача — чтобы ребята оставались работать в районе и в Татарстане. Мы активно сотрудничаем с Минобразования РТ для достижения этой цели, — добавил он.
В этом году началось строительство новых учебно-производственных корпусов техникума. Проект реализуется в два этапа с бюджетным финансированием в 360 миллионов рублей, и первый этап уже близок к завершению.
Напомним, что Татарстан занял первое место в ПФО по количеству работников с зарплатой свыше 1 млн рублей.
