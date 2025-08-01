Татарстан занял первое место в ПФО по количеству работников с зарплатой свыше 1 млн рублей

551 человек зарабатывает от 1 до 2 млн рублей. 95 татарстанцев получают от 2 до 3 млн, а 131 человек — свыше 3 млн рублей в месяц

Фото: Елизавета Пуншева

В Татарстане растет количество работников, получающих зарплату более 1 млн рублей в месяц. По данным Росстата, сейчас таких сотрудников 777, что в 2,2 раза больше, чем два года назад, и в 7,4 раза больше, чем за последнее десятилетие. Об этом сообщили «РБК Татарстан».

Из 777 работников, чья зарплата превышает 1 млн, 551 человек зарабатывает от 1 до 2 млн рублей. 95 татарстанцев получают от 2 до 3 млн, а 131 человек — свыше 3 млн рублей в месяц. Средняя зарплата в этой категории превышает 8 млн рублей.

Количество работников с зарплатой свыше 3 миллионов увеличилось на 58% за два года. Однако менее 0,1% всех работников в Татарстане зарабатывают более 1 миллиона рублей, в то время как 11,1 тысячи человек получают меньше минимального размера оплаты труда, который составляет 22,4 тысячи рублей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Наибольшее число работников в республике зафиксировано среди тех, кто зарабатывает от 100 до 150 тыс. рублей — 145,2 тыс. человек. В Татарстане также трудятся 6,5 тыс. людей с зарплатой от 400 тыс. до 1 млн рублей.

Татарстан занимает первое место в ПФО по количеству работников с зарплатой свыше 1 млн рублей, опережая Нижегородскую область, Самарскую область, Башкортостан и Пермский край. В республике проживает 37 миллиардеров, а 64,3 тыс. жителей платят налог на доходы более 2,4 млн рублей в год.

Средняя зарплата в Татарстане в апреле 2025 года составила 83,8 тыс. рублей, что на 19,4% больше, чем в прошлом году. Реальные зарплаты увеличились на 7,9%.

Напомним, что медианная зарплата в России значительно выросла за последние два года, достигнув 73,9 тыс. рублей в апреле 2025 года.



Анастасия Фартыгина