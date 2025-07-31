Муфтий Татарстана выступил за сохранение татарской идентичности в архитектуре мечетей

Он выразил обеспокоенность отсутствием национальных деталей в облике современных татарских мечетей

Фото: Динар Фатыхов

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин намерен добиться сохранения татарской национальной идентичности в архитектуре мусульманских культовых объектов. Об этом стало известно на совещании, посвященном вопросам архитектурного облика мечетей в республике, сообщили в пресс-службе ДУМ РТ.

Муфтий выразил обеспокоенность отсутствием национальных деталей в облике современных татарских мечетей и недостаточным пониманием характерных особенностей татарских мечетей в широком и профессиональном сообществе. По его мнению, это привело к размытию и утрате уникальной культуры строительства религиозных сооружений у татарского народа.

Самигуллин подчеркнул, что мечети в Татарстане должны иметь свое узнаваемое лицо, сохраняя татарские особенности при реализации любых архитектурных форм, будь то хай-тек, классицизм или другие стили.

В ходе совещания были предложены различные меры для сохранения и развития татарской архитектурной идентичности в строительстве мечетей, в том числе:

централизованное согласование всех проектов мечетей в Татарстане в ДУМ РТ;

систематизация технических требований к мечетям и разработка нормативно-правовой базы в области исламского культового зодчества;

привлечение к строительству мечетей специалистов, являющихся соблюдающими мусульманами и знакомых с историей ислама и татарской культурой.

Участники обсуждения подчеркнули, что такие элементы мечети, как полумесяц, минбар, михраб, минарет, тахаратхана и другие, должны быть неотъемлемыми в архитектуре татарско-мусульманских культовых сооружениях и отчетливо считываться в рамках национальных традиций.

В Татарстане начнется капремонт и благоустройство комплекса «Белая мечеть» в Болгаре. На эти работы выделят 54,4 млн рублей из республиканского бюджета.



Рената Валеева