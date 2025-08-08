Bloomberg сообщает о подготовке соглашения по перемирию на Украине

Предполагается, что российская армия прекратит наступление в Херсонской и Запорожской областях вдоль текущей линии фронта

США и Россия ведут переговоры о соглашении, которое должно закрепить за Москвой контролируемые территории на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Документ готовится к предстоящей встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, которая может состояться на следующей неделе.

По информации агентства, США стремятся получить поддержку Украины и ее европейских союзников для этого соглашения, однако это не гарантировано. Источники утверждают, что соглашение призвано заморозить боевые действия и создать условия для прекращения огня, а также начать технические переговоры по мирному урегулированию.

В соглашении предполагается, что российская армия прекратит наступление в Херсонской и Запорожской областях вдоль текущей линии фронта. Однако условия документа еще окончательно не сформулированы и могут измениться.

1 августа Путин заявил, что российские условия по Украине остаются прежними. Он отметил, что прекращение огня и начало переговоров возможны только после вывода украинских войск из Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также после официального отказа Украины от вступления в НАТО.

Трамп еще до своего президентства обещал положить конец конфликту. В конце июля он выразил недовольство действиями Путина и установил 10-дневный срок для урегулирования конфликта, угрожая ввести вторичные пошлины на российские товары.

Кремль объявил о предстоящей встрече Путина и Трампа 7 августа, после визита спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву. Место проведения встречи пока не раскрыто, но Путин упомянул ОАЭ как возможный вариант.

