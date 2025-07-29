Трамп начал отсчет 10 дней на урегулирование конфликта на Украине

Он выразил мнение, что российская сторона «вероятно, хочет продолжать войну»

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена достичь договоренностей с Россией по урегулированию конфликта на Украине в течение 10 дней. В противном случае, по словам Трампа, США введут импортные пошлины, передает ТАСС.

— 10 дней, начиная с сегодняшнего дня, — заявил Трамп журналистам на борту своего самолета, отвечая на вопрос о сокращении ранее установленного 50-дневного срока на достижение договоренностей.

— А потом мы введем пошлины и прочее. И я не знаю, повлияет ли это на Россию. Это может повлиять на них [на Россию] или не повлиять. Но может [повлиять], — добавил американский лидер.

Трамп также выразил мнение, что российская сторона «вероятно, хочет продолжать войну».

Ранее, 14 июля, Трамп поставил России ультиматум, потребовав заключить мирное соглашение с Украиной. В случае невыполнения этого требования он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров.



Рената Валеева