Новости общества

10:14 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Трамп начал отсчет 10 дней на урегулирование конфликта на Украине

21:03, 29.07.2025

Он выразил мнение, что российская сторона «вероятно, хочет продолжать войну»

Трамп начал отсчет 10 дней на урегулирование конфликта на Украине
Фото: скриншот из соцсети X

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена достичь договоренностей с Россией по урегулированию конфликта на Украине в течение 10 дней. В противном случае, по словам Трампа, США введут импортные пошлины, передает ТАСС.

— 10 дней, начиная с сегодняшнего дня, — заявил Трамп журналистам на борту своего самолета, отвечая на вопрос о сокращении ранее установленного 50-дневного срока на достижение договоренностей.

— А потом мы введем пошлины и прочее. И я не знаю, повлияет ли это на Россию. Это может повлиять на них [на Россию] или не повлиять. Но может [повлиять], — добавил американский лидер.

Трамп также выразил мнение, что российская сторона «вероятно, хочет продолжать войну».

Ранее, 14 июля, Трамп поставил России ультиматум, потребовав заключить мирное соглашение с Украиной. В случае невыполнения этого требования он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также