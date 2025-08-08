Цены на золото установили новый исторический рекорд, превысив $3534 за унцию

Предыдущий рекорд был зафиксирован 22 апреля

Фото: Реальное время

Цены на золото достигли нового исторического максимума, установив рекорд на торгах. Декабрьские фьючерсы на золото на Чикагской товарной бирже (CME) взлетели на 2,32%, достигнув на пике отметки в $3534,1 за унцию.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 22 апреля и составлял $3509,9 за унцию.

К 08:23 мск рост котировок несколько замедлился до 1,16%, а цена за унцию откатилась к $3493,8.

В июле 2025 года золотые резервы России уменьшились на $200 млн, что стало первым снижением с декабря 2024 года.

Рената Валеева