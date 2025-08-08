Цены на золото установили новый исторический рекорд, превысив $3534 за унцию
Предыдущий рекорд был зафиксирован 22 апреля
Цены на золото достигли нового исторического максимума, установив рекорд на торгах. Декабрьские фьючерсы на золото на Чикагской товарной бирже (CME) взлетели на 2,32%, достигнув на пике отметки в $3534,1 за унцию.
Предыдущий рекорд был зафиксирован 22 апреля и составлял $3509,9 за унцию.
К 08:23 мск рост котировок несколько замедлился до 1,16%, а цена за унцию откатилась к $3493,8.
В июле 2025 года золотые резервы России уменьшились на $200 млн, что стало первым снижением с декабря 2024 года.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».