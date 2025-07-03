Объявлены участники рабочих групп проекта «Слово года — 2025»

В этом году в рамках проекта «Слово года — 2025» определят главное слово по четырем направлениям:

«Гуманитарная сфера»;

«Техносфера»;

«Сленг»;

«Всенародное слово».

В группе, занимающейся гуманитарной сферой, собраны эксперты, которые будут анализировать слова, отражающие общественные настроения и ключевые культурные тенденции. В состав сферы вошли:

Алексей Варламов — писатель, публицист, ректор Литературного института имени А. М. Горького

— писатель, публицист, ректор Литературного института имени А. М. Горького Полина Богомолова — руководитель редакции «Культура» ТАСС

— руководитель редакции «Культура» ТАСС Максим Димов — главный редактор радио «Москва FM», «Радио Москвы»

— главный редактор радио «Москва FM», «Радио Москвы» Дарья Ефремова — литературный обозреватель, собкор газеты «Вечерняя Москва»

— литературный обозреватель, собкор газеты «Вечерняя Москва» Татьяна Горская — генеральный директор издательства «АСТ-Азбука»

— генеральный директор издательства «АСТ-Азбука» Юрий Ильчинский — редактор радио «Культура»

— редактор радио «Культура» Мария Истомина — редактор отдела «Медиа и культура» делового издания «Ведомости»

— редактор отдела «Медиа и культура» делового издания «Ведомости» Анастасия Комаровская — главный редактор первого познавательного портала «Вокруг света»

— главный редактор первого познавательного портала «Вокруг света» Наталья Краснова — популярный блогер и стендап‑комик, автор бестселлеров в жанре нон‑фикшн





Ирина Кукурян — доцент кафедры теории преподавания иностранных языков факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат филологических наук

— доцент кафедры теории преподавания иностранных языков факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат филологических наук Евгения Ларина — директор АСТ нонфикшн (в его структуру входит импринт «Лингва»)

— директор АСТ нонфикшн (в его структуру входит импринт «Лингва») Владимир Легойда — председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси, заведующий кафедрой медиакоммуникаций МГИМО МИД России, профессор института «Сириус», главный редактор журнала «Фома»

— председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси, заведующий кафедрой медиакоммуникаций МГИМО МИД России, профессор института «Сириус», главный редактор журнала «Фома» Наталья Ломыкина — журналист Forbes, литературный критик, старший преподаватель факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат филологических наук

— журналист Forbes, литературный критик, старший преподаватель факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат филологических наук Иван Макаров — медиаменеджер, руководитель группы по работе с медиа в Дзене

— медиаменеджер, руководитель группы по работе с медиа в Дзене Лидия Малыгина — доктор филологических наук, проректор Академии медиаиндустрии, заведующая кафедрой медиаобеспечения государственных интересов и национальной безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова

— доктор филологических наук, проректор Академии медиаиндустрии, заведующая кафедрой медиаобеспечения государственных интересов и национальной безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мезенцев — предприниматель, блогер, автор и ведущий шоу и подкаста «Сережа и микрофон»

— предприниматель, блогер, автор и ведущий шоу и подкаста «Сережа и микрофон» Егор Михайлов — культурный редактор «Афиша Daily», автор Telegram-канала «Литература и жизнь»

— культурный редактор «Афиша Daily», автор Telegram-канала «Литература и жизнь» Андрей Мягков — литературный критик, журналист

— литературный критик, журналист Ульяна Нижинская — исследователь фольклора, филолог, писательница, ведущая авторской программы «Изнанка сказок» на радио «Серебряный дождь»

— исследователь фольклора, филолог, писательница, ведущая авторской программы «Изнанка сказок» на радио «Серебряный дождь» Олеся Носова — главный редактор, генеральный директор издательского дома «Комсомольская правда»

— главный редактор, генеральный директор издательского дома «Комсомольская правда» Ксения Олефиренко — автор проекта «ксюня, поясни за литру»

— автор проекта «ксюня, поясни за литру» Мария Позина — редактор отдела «Культура» «Metro Москва»

— редактор отдела «Культура» «Metro Москва» Анастасия Рыжкова — редакционный директор контент-бюро, литературный агент медиапроекта «Сноб»

— редакционный директор контент-бюро, литературный агент медиапроекта «Сноб» Юрий Сапрыкин ст. — журналист и критик, руководитель спецпроектов медиа Кинопоиска, создатель образовательного проекта «Полка»

— журналист и критик, руководитель спецпроектов медиа Кинопоиска, создатель образовательного проекта «Полка» Владимир Славкин — заведующий кафедрой стилистики русского языка факультета журналистики МГУ

— заведующий кафедрой стилистики русского языка факультета журналистики МГУ Наталья Соловьева — профессор Московского городского университета управления Правительства Москвы имени Ю. М. Лужкова, доктор педагогических наук, кандидат филологических наук. Редактор-составитель «Большого толково-объяснительного словаря русского языка» Л. И. Скворцова

Евгения Смурыгина — журналист, главный редактор проекта СИТИ

— журналист, главный редактор проекта СИТИ Евгения Стогова — кандидат филологических наук, заместитель редактора отдела Потребительского рынка РБК, корреспондент по теме медиабизнеса и индустрии развлечений

— кандидат филологических наук, заместитель редактора отдела Потребительского рынка РБК, корреспондент по теме медиабизнеса и индустрии развлечений Сергей Сычев — обозреватель газеты «Известия»

— обозреватель газеты «Известия» Telegram-канал «Паша и его прокрастинация»:

Анастасия Андронова — журналист, новостной редактор «Прокрастинации»

— журналист, новостной редактор «Прокрастинации» Сергей Антонов — шеф-редактор Т—Ж, автор книги «Недурные слова»

— шеф-редактор Т—Ж, автор книги «Недурные слова» Ирина Михеева — корректор в «Горящей избе», «Яндекс Go», ПИК, VK Tech, «Авито Недвижимость», Ozon b2b

— корректор в «Горящей избе», «Яндекс Go», ПИК, VK Tech, «Авито Недвижимость», Ozon b2b Павел Федоров — медиаменеджер, основатель диджитал-издательства «Редактозавр», автор книги «Пиши, ленивая ж...»

— медиаменеджер, основатель диджитал-издательства «Редактозавр», автор книги «Пиши, ленивая ж...» Андрей Щербаков — кандидат филологических наук, доцент Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина

В Техносфера связанна с развитием технологий, инновациями и цифровой трансформацией, а также их влиянием на общество и повседневную жизнь. В нее вошли:

Александр Братерский — обозреватель информационно-аналитического портала «Финам»

— обозреватель информационно-аналитического портала «Финам» Денис Давыдов — специальный корреспондент в РБК

— специальный корреспондент в РБК Данил Гаращенко — главный редактор rozetked.me

— главный редактор rozetked.me Елена Закревская — пресс-служба АО «Русатом Энерго Интернешнл», компания госкорпорации «Росатом»

— пресс-служба АО «Русатом Энерго Интернешнл», компания госкорпорации «Росатом» ИИ Козьма — искусственный интеллект компании «Технологии Доверия», член жюри премии «Деловая книга года в России», работает на основе использования Больших Языковых Моделей (на них построена технология ChatGPT), тезка знаменитой литературной маски XIX века Козьмы Пруткова

— искусственный интеллект компании «Технологии Доверия», член жюри премии «Деловая книга года в России», работает на основе использования Больших Языковых Моделей (на них построена технология ChatGPT), тезка знаменитой литературной маски XIX века Козьмы Пруткова Михаил Крыжановский — автор Machine Learning Podcast, python— и ML-разработчик

— автор Machine Learning Podcast, python— и ML-разработчик Максим Сафронов — шеф-редактор медиа о программировании Skillbox, редактор телеграм-канала «Люди и код»

— шеф-редактор медиа о программировании Skillbox, редактор телеграм-канала «Люди и код» Елена Назарова — обозреватель «РБК Тренды»

— обозреватель «РБК Тренды» Александр Панов — заведующий лабораторией «Cognitive AI Systems», AIRI, заведующий лабораторией «Когнитивные динамические системы», Центр когнитивного моделирования МФТИ

— заведующий лабораторией «Cognitive AI Systems», AIRI, заведующий лабораторией «Когнитивные динамические системы», Центр когнитивного моделирования МФТИ Василий Подберезняк — генеральный директор издательства «Мир и Образование»

Светлана Распопова — доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики и массовых коммуникаций имени М.Ф. Ненашева факультета издательского дела и журналистики Московского политехнического университета

— доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики и массовых коммуникаций имени М.Ф. Ненашева факультета издательского дела и журналистики Московского политехнического университета Александр Широких — генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ), автор Telegram-канала New Media

— генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ), автор Telegram-канала New Media Роман Усенко — пресс-служба АО «Русатом Энерго Интернешнл», компания госкорпорации «Росатом»

— пресс-служба АО «Русатом Энерго Интернешнл», компания госкорпорации «Росатом» Валентин Уваров — директор АНО «Космическая экономика и политика»

— директор АНО «Космическая экономика и политика» Наталия Валуева — главный редактор издательства «Мир и Образование», ведущий редактор толковых словарей русского языка С. И. Ожегова и Л. И. Скворцова

— главный редактор издательства «Мир и Образование», ведущий редактор толковых словарей русского языка С. И. Ожегова и Л. И. Скворцова Андрей Виноградов — главный редактор журнала IT Expert и сайта IT World

— главный редактор журнала IT Expert и сайта IT World Юлия Цветкова — директор по управлению персоналом ГК «Ростех»

Направление сленг отражает молодежный и интернет-сленг:

Нина Афанасьева — заведующая кафедрой русского языка МГИМО МИД России, заместитель главного редактора журнала «Концепт: философия, религия, культура», кандидат педагогических наук

— заведующая кафедрой русского языка МГИМО МИД России, заместитель главного редактора журнала «Концепт: философия, религия, культура», кандидат педагогических наук Елена Быкова — доктор филологических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета

— доктор филологических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Марина Великанова — главный редактор сайта для родителей Parents.ru

— главный редактор сайта для родителей Parents.ru Андрей Мурашев — руководитель направления социальных партнерских программ ВКонтакте

— руководитель направления социальных партнерских программ ВКонтакте Надя Папудогло — издатель медиа об образовании и воспитании детей «Мел»

— издатель медиа об образовании и воспитании детей «Мел» Ярослав Скворцов — декан факультета международной журналистики МГИМО МИД России, кандидат социологических наук, автор филологического проекта «Скворцовские чтения»

— декан факультета международной журналистики МГИМО МИД России, кандидат социологических наук, автор филологического проекта «Скворцовские чтения» Маруся Миронова — редактор и продюсер Forbes Young, автор и ведущая подкастов Forbes «Go Учиться!» и «Как жить жизнь? | FOMO и YOLO»

В направлении «Всенародное слово» кандидатов и победителя этого направления предложат пользователи интернета, на странице проекта: chitai-gorod.ru/slovogoda2025.

Анастасия Фартыгина