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Объявлены участники рабочих групп проекта «Слово года — 2025»

10:15, 03.07.2025 Сюжет:  Книжная полка «Реального времени»
Объявлены участники рабочих групп проекта «Слово года — 2025»
Фото: Rey Seven на Unsplash

В этом году в рамках проекта «Слово года — 2025» определят главное слово по четырем направлениям:

  • «Гуманитарная сфера»;
  • «Техносфера»;
  • «Сленг»;
  • «Всенародное слово».

В группе, занимающейся гуманитарной сферой, собраны эксперты, которые будут анализировать слова, отражающие общественные настроения и ключевые культурные тенденции. В состав сферы вошли:

  • Алексей Варламов — писатель, публицист, ректор Литературного института имени А. М. Горького
  • Полина Богомолова — руководитель редакции «Культура» ТАСС
  • Максим Димов — главный редактор радио «Москва FM», «Радио Москвы»
  • Дарья Ефремова — литературный обозреватель, собкор газеты «Вечерняя Москва»
  • Татьяна Горская — генеральный директор издательства «АСТ-Азбука»
  • Юрий Ильчинский — редактор радио «Культура»
  • Мария Истомина — редактор отдела «Медиа и культура» делового издания «Ведомости»
  • Анастасия Комаровская — главный редактор первого познавательного портала «Вокруг света»
  • Наталья Краснова — популярный блогер и стендап‑комик, автор бестселлеров в жанре нон‑фикшн
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  • Ирина Кукурян — доцент кафедры теории преподавания иностранных языков факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат филологических наук
  • Евгения Ларина — директор АСТ нонфикшн (в его структуру входит импринт «Лингва»)
  • Владимир Легойда — председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси, заведующий кафедрой медиакоммуникаций МГИМО МИД России, профессор института «Сириус», главный редактор журнала «Фома»
  • Наталья Ломыкина — журналист Forbes, литературный критик, старший преподаватель факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат филологических наук
  • Иван Макаров — медиаменеджер, руководитель группы по работе с медиа в Дзене
  • Лидия Малыгина — доктор филологических наук, проректор Академии медиаиндустрии, заведующая кафедрой медиаобеспечения государственных интересов и национальной безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова
  • Сергей Мезенцев — предприниматель, блогер, автор и ведущий шоу и подкаста «Сережа и микрофон»
  • Егор Михайлов — культурный редактор «Афиша Daily», автор Telegram-канала «Литература и жизнь»
  • Андрей Мягков — литературный критик, журналист
  • Ульяна Нижинская — исследователь фольклора, филолог, писательница, ведущая авторской программы «Изнанка сказок» на радио «Серебряный дождь»
  • Олеся Носова — главный редактор, генеральный директор издательского дома «Комсомольская правда»
  • Ксения Олефиренко — автор проекта «ксюня, поясни за литру»
  • Мария Позина — редактор отдела «Культура» «Metro Москва»
  • Анастасия Рыжкова — редакционный директор контент-бюро, литературный агент медиапроекта «Сноб»
  • Юрий Сапрыкин ст. — журналист и критик, руководитель спецпроектов медиа Кинопоиска, создатель образовательного проекта «Полка»
  • Владимир Славкин — заведующий кафедрой стилистики русского языка факультета журналистики МГУ
  • Наталья Соловьева — профессор Московского городского университета управления Правительства Москвы имени Ю. М. Лужкова, доктор педагогических наук, кандидат филологических наук. Редактор-составитель «Большого толково-объяснительного словаря русского языка» Л. И. Скворцова
Kimberly Farmer на Unsplash
  • Евгения Смурыгина — журналист, главный редактор проекта СИТИ
  • Евгения Стогова — кандидат филологических наук, заместитель редактора отдела Потребительского рынка РБК, корреспондент по теме медиабизнеса и индустрии развлечений
  • Сергей Сычев — обозреватель газеты «Известия»
  • Telegram-канал «Паша и его прокрастинация»:
  • Анастасия Андронова — журналист, новостной редактор «Прокрастинации»
  • Сергей Антонов — шеф-редактор Т—Ж, автор книги «Недурные слова»
  • Ирина Михеева — корректор в «Горящей избе», «Яндекс Go», ПИК, VK Tech, «Авито Недвижимость», Ozon b2b
  • Павел Федоров — медиаменеджер, основатель диджитал-издательства «Редактозавр», автор книги «Пиши, ленивая ж...»
  • Андрей Щербаков — кандидат филологических наук, доцент Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина

В Техносфера связанна с развитием технологий, инновациями и цифровой трансформацией, а также их влиянием на общество и повседневную жизнь. В нее вошли:

  • Александр Братерский — обозреватель информационно-аналитического портала «Финам»
  • Денис Давыдов — специальный корреспондент в РБК
  • Данил Гаращенко — главный редактор rozetked.me
  • Елена Закревская — пресс-служба АО «Русатом Энерго Интернешнл», компания госкорпорации «Росатом»
  • ИИ Козьма — искусственный интеллект компании «Технологии Доверия», член жюри премии «Деловая книга года в России», работает на основе использования Больших Языковых Моделей (на них построена технология ChatGPT), тезка знаменитой литературной маски XIX века Козьмы Пруткова
  • Михаил Крыжановский — автор Machine Learning Podcast, python— и ML-разработчик
  • Максим Сафронов — шеф-редактор медиа о программировании Skillbox, редактор телеграм-канала «Люди и код»
  • Елена Назарова — обозреватель «РБК Тренды»
  • Александр Панов — заведующий лабораторией «Cognitive AI Systems», AIRI, заведующий лабораторией «Когнитивные динамические системы», Центр когнитивного моделирования МФТИ
  • Василий Подберезняк — генеральный директор издательства «Мир и Образование»
Drew Coffman на Unsplash
  • Светлана Распопова — доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики и массовых коммуникаций имени М.Ф. Ненашева факультета издательского дела и журналистики Московского политехнического университета
  • Александр Широких — генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ), автор Telegram-канала New Media
  • Роман Усенко — пресс-служба АО «Русатом Энерго Интернешнл», компания госкорпорации «Росатом»
  • Валентин Уваров — директор АНО «Космическая экономика и политика»
  • Наталия Валуева — главный редактор издательства «Мир и Образование», ведущий редактор толковых словарей русского языка С. И. Ожегова и Л. И. Скворцова
  • Андрей Виноградов — главный редактор журнала IT Expert и сайта IT World
  • Юлия Цветкова — директор по управлению персоналом ГК «Ростех»

Направление сленг отражает молодежный и интернет-сленг:

  • Нина Афанасьева — заведующая кафедрой русского языка МГИМО МИД России, заместитель главного редактора журнала «Концепт: философия, религия, культура», кандидат педагогических наук
  • Елена Быкова — доктор филологических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета
  • Марина Великанова — главный редактор сайта для родителей Parents.ru
  • Андрей Мурашев — руководитель направления социальных партнерских программ ВКонтакте
  • Надя Папудогло — издатель медиа об образовании и воспитании детей «Мел»
  • Ярослав Скворцов — декан факультета международной журналистики МГИМО МИД России, кандидат социологических наук, автор филологического проекта «Скворцовские чтения»
  • Маруся Миронова — редактор и продюсер Forbes Young, автор и ведущая подкастов Forbes «Go Учиться!» и «Как жить жизнь? | FOMO и YOLO»
Joyce Hankins для Unsplash

В направлении «Всенародное слово» кандидатов и победителя этого направления предложат пользователи интернета, на странице проекта: chitai-gorod.ru/slovogoda2025.

Анастасия Фартыгина

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