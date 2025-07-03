Объявлены участники рабочих групп проекта «Слово года — 2025»
В этом году в рамках проекта «Слово года — 2025» определят главное слово по четырем направлениям:
- «Гуманитарная сфера»;
- «Техносфера»;
- «Сленг»;
- «Всенародное слово».
В группе, занимающейся гуманитарной сферой, собраны эксперты, которые будут анализировать слова, отражающие общественные настроения и ключевые культурные тенденции. В состав сферы вошли:
- Алексей Варламов — писатель, публицист, ректор Литературного института имени А. М. Горького
- Полина Богомолова — руководитель редакции «Культура» ТАСС
- Максим Димов — главный редактор радио «Москва FM», «Радио Москвы»
- Дарья Ефремова — литературный обозреватель, собкор газеты «Вечерняя Москва»
- Татьяна Горская — генеральный директор издательства «АСТ-Азбука»
- Юрий Ильчинский — редактор радио «Культура»
- Мария Истомина — редактор отдела «Медиа и культура» делового издания «Ведомости»
- Анастасия Комаровская — главный редактор первого познавательного портала «Вокруг света»
- Наталья Краснова — популярный блогер и стендап‑комик, автор бестселлеров в жанре нон‑фикшн
- Ирина Кукурян — доцент кафедры теории преподавания иностранных языков факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат филологических наук
- Евгения Ларина — директор АСТ нонфикшн (в его структуру входит импринт «Лингва»)
- Владимир Легойда — председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси, заведующий кафедрой медиакоммуникаций МГИМО МИД России, профессор института «Сириус», главный редактор журнала «Фома»
- Наталья Ломыкина — журналист Forbes, литературный критик, старший преподаватель факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат филологических наук
- Иван Макаров — медиаменеджер, руководитель группы по работе с медиа в Дзене
- Лидия Малыгина — доктор филологических наук, проректор Академии медиаиндустрии, заведующая кафедрой медиаобеспечения государственных интересов и национальной безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова
- Сергей Мезенцев — предприниматель, блогер, автор и ведущий шоу и подкаста «Сережа и микрофон»
- Егор Михайлов — культурный редактор «Афиша Daily», автор Telegram-канала «Литература и жизнь»
- Андрей Мягков — литературный критик, журналист
- Ульяна Нижинская — исследователь фольклора, филолог, писательница, ведущая авторской программы «Изнанка сказок» на радио «Серебряный дождь»
- Олеся Носова — главный редактор, генеральный директор издательского дома «Комсомольская правда»
- Ксения Олефиренко — автор проекта «ксюня, поясни за литру»
- Мария Позина — редактор отдела «Культура» «Metro Москва»
- Анастасия Рыжкова — редакционный директор контент-бюро, литературный агент медиапроекта «Сноб»
- Юрий Сапрыкин ст. — журналист и критик, руководитель спецпроектов медиа Кинопоиска, создатель образовательного проекта «Полка»
- Владимир Славкин — заведующий кафедрой стилистики русского языка факультета журналистики МГУ
- Наталья Соловьева — профессор Московского городского университета управления Правительства Москвы имени Ю. М. Лужкова, доктор педагогических наук, кандидат филологических наук. Редактор-составитель «Большого толково-объяснительного словаря русского языка» Л. И. Скворцова
- Евгения Смурыгина — журналист, главный редактор проекта СИТИ
- Евгения Стогова — кандидат филологических наук, заместитель редактора отдела Потребительского рынка РБК, корреспондент по теме медиабизнеса и индустрии развлечений
- Сергей Сычев — обозреватель газеты «Известия»
- Telegram-канал «Паша и его прокрастинация»:
- Анастасия Андронова — журналист, новостной редактор «Прокрастинации»
- Сергей Антонов — шеф-редактор Т—Ж, автор книги «Недурные слова»
- Ирина Михеева — корректор в «Горящей избе», «Яндекс Go», ПИК, VK Tech, «Авито Недвижимость», Ozon b2b
- Павел Федоров — медиаменеджер, основатель диджитал-издательства «Редактозавр», автор книги «Пиши, ленивая ж...»
- Андрей Щербаков — кандидат филологических наук, доцент Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина
В Техносфера связанна с развитием технологий, инновациями и цифровой трансформацией, а также их влиянием на общество и повседневную жизнь. В нее вошли:
- Александр Братерский — обозреватель информационно-аналитического портала «Финам»
- Денис Давыдов — специальный корреспондент в РБК
- Данил Гаращенко — главный редактор rozetked.me
- Елена Закревская — пресс-служба АО «Русатом Энерго Интернешнл», компания госкорпорации «Росатом»
- ИИ Козьма — искусственный интеллект компании «Технологии Доверия», член жюри премии «Деловая книга года в России», работает на основе использования Больших Языковых Моделей (на них построена технология ChatGPT), тезка знаменитой литературной маски XIX века Козьмы Пруткова
- Михаил Крыжановский — автор Machine Learning Podcast, python— и ML-разработчик
- Максим Сафронов — шеф-редактор медиа о программировании Skillbox, редактор телеграм-канала «Люди и код»
- Елена Назарова — обозреватель «РБК Тренды»
- Александр Панов — заведующий лабораторией «Cognitive AI Systems», AIRI, заведующий лабораторией «Когнитивные динамические системы», Центр когнитивного моделирования МФТИ
- Василий Подберезняк — генеральный директор издательства «Мир и Образование»
- Светлана Распопова — доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики и массовых коммуникаций имени М.Ф. Ненашева факультета издательского дела и журналистики Московского политехнического университета
- Александр Широких — генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ), автор Telegram-канала New Media
- Роман Усенко — пресс-служба АО «Русатом Энерго Интернешнл», компания госкорпорации «Росатом»
- Валентин Уваров — директор АНО «Космическая экономика и политика»
- Наталия Валуева — главный редактор издательства «Мир и Образование», ведущий редактор толковых словарей русского языка С. И. Ожегова и Л. И. Скворцова
- Андрей Виноградов — главный редактор журнала IT Expert и сайта IT World
- Юлия Цветкова — директор по управлению персоналом ГК «Ростех»
Направление сленг отражает молодежный и интернет-сленг:
- Нина Афанасьева — заведующая кафедрой русского языка МГИМО МИД России, заместитель главного редактора журнала «Концепт: философия, религия, культура», кандидат педагогических наук
- Елена Быкова — доктор филологических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета
- Марина Великанова — главный редактор сайта для родителей Parents.ru
- Андрей Мурашев — руководитель направления социальных партнерских программ ВКонтакте
- Надя Папудогло — издатель медиа об образовании и воспитании детей «Мел»
- Ярослав Скворцов — декан факультета международной журналистики МГИМО МИД России, кандидат социологических наук, автор филологического проекта «Скворцовские чтения»
- Маруся Миронова — редактор и продюсер Forbes Young, автор и ведущая подкастов Forbes «Go Учиться!» и «Как жить жизнь? | FOMO и YOLO»
В направлении «Всенародное слово» кандидатов и победителя этого направления предложат пользователи интернета, на странице проекта: chitai-gorod.ru/slovogoda2025.
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