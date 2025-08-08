Землетрясение на Камчатке сдвинуло Владивосток на 10 сантиметров

Несмотря на удаленность Владивостока от эпицентра землетрясения на 2350 километров, сейсмические станции зафиксировали колебания земной поверхности

Мощные подземные толчки, произошедшие на Камчатке 30 июля, оказали влияние даже на Владивосток. Как заявил профессор Политехнического института ДВФУ Николай Шестаков, землетрясение вызвало смещение города сначала на 5 сантиметров к югу, а затем на такое же расстояние к северу.

— Спустя десять минут после главного толчка наш город «качнуло» почти на 5 см к югу, а затем на столько же к северу, — цитирует ученого ТАСС.

Благодаря спутниковым технологиям ученые зафиксировали смещение южной части Камчатки, которое началось через 55 секунд после основного толчка.

Южная часть Камчатки сдвинулась почти на 2 метра на юго-восток в результате недавнего землетрясения.

Землетрясение произошло 30 июля у берегов Камчатки и стало самым сильным с 1952 года, его магнитуда составила 8,8. В регионе введен режим повышенной готовности. Сильные толчки ощущались также в Северо-Курильске, где эвакуировали 2,4 тысячи человек. Землетрясение вызвало цунами, о котором объявили власти Японии, США и Филиппин.

Рената Валеева