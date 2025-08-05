Южная Камчатка сместилась почти на 2 метра после землетрясения

Подобные горизонтальные смещения сопоставимы с теми, что наблюдались после землетрясения в Японии в марте 2011 года

Фото: Маргарита Головатенко

Южная часть Камчатки сдвинулась почти на 2 метра на юго-восток в результате недавнего землетрясения. Об этом сообщили в местном филиале Геофизической службы РАН, сообщили в телеграм-канале Камчатского филиала ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

— Провели предварительный расчет по результатам геодинамических наблюдений. Оказалось, что все мы неплохо так поехали на юго-восток. Максимальные косейсмические смещения после землетрясения 30 июля наблюдались в южной части полуострова. Там они составили почти 2 м, — говорится в сообщении ведомства.

По оценке ученых, подобные горизонтальные смещения сопоставимы с теми, что наблюдались после землетрясения в Японии в марте 2011 года.

Землетрясение произошло 30 июля у берегов Камчатки и стало самым сильным с 1952 года, его магнитуда составила 8,8. В регионе введен режим повышенной готовности. Сильные толчки ощущались также в Северо-Курильске, где эвакуировали 2,4 тысячи человек. Землетрясение вызвало цунами, о котором объявили власти Японии, США и Филиппин.



Рената Валеева