Оптовые продажи пива в Татарстане выросли почти на 50% за год

За первое полугодие 2025 года в республике продали более 20 млн дал слабоалкогольной продукции

В 2025 году рынок оптовых продаж пива, пивных напитков и сидра в России показал рост, но Татарстан опередил общероссийские показатели. По данным Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками, продажи пива и пивных напитков в республике подскочили на 48%, с 14,1 млн в 2024 году до 20,87 млн за первые два квартала 2025-го.

Еще более впечатляющий рывок — в сегменте сидра, пуаре и медовухи, где рост составил 52%, с 102,5 тыс. дал до 155,6 тыс. дал, тогда как в России этот показатель увеличился лишь на 19%.

Реальное время / realnoevremya.ru

Продажи пива в Татарстане выросли на 50%, с 12,3 млн дал в 2024 году до 18,5 млн дал в 2025-м. Это значительно превосходит скромный рост в 2,5% по России, где продажи пива поднялись с 392,3 до 402 млн дал. Продажи пивных напитков в Татарстане увеличились на 32%, с 1,8 до 2,4 млн дал, опережая общероссийский рост в 23%.

Сегмент сидра, пуаре и медовухи в Татарстане показал рекордный рост в 52%. В России продажи этих напитков выросли с 7,6 до 9 млн дал. В Татарстан показатели выросли с 102,5 до 155,6 тыс. дал.



Артем Гафаров