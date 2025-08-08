В Москве задержали иностранцев, обвиняемых в вербовке в ряды террорганизации

Фото: Ринат Назметдинов

Следственными органами Следкома по Москве возбуждены уголовные дела в отношении двух иностранцев 1986 и 1987 годов рождения. Они обвиняются в организации деятельности террористической организации и участии в ее деятельности. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В апреле 2025 года обвиняемые осуществляли пропаганду и вербовали мигрантов для вступления в ее ряды. Радикалы координировали свою деятельность с идеологами международной террористической организации, находящимися в Евросоюзе.



В ходе обысков обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации, содержащие сведения о формах и методах организации, использовавшиеся ими в противоправной деятельности.

Замоскворецкий районный суд города Москвы избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу.

Рената Валеева