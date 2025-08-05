Житель Чистополя предстанет перед судом за призывы к терроризму в соцсети

В 2023 году обвиняемый размещал на своей странице видеозаписи, содержащие призывы к совершению террористических преступлений

Житель Чистополя обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщили в СУ СКР по Татарстану.

По данным следствия, в 2023 году обвиняемый размещал на своей странице в одной из соцсетей видеозаписи, содержащие призывы к совершению террористических преступлений.

Мужчина полностью признал свою вину. Собранные следствием доказательства позволили направить уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.

В следственном управлении напомнили, что преступления террористической направленности относятся к категории тяжких и особо тяжких. За совершение подобных деяний предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Рената Валеева