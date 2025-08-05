Киев внес в базу «Миротворца»* четырехлетнего ребенка из России

Представители МИД России, включая Марию Захарову, осудили действия сайта, называя их призывом к расправе над журналистами и другими гражданами

Киевский сайт «Миротворец»* добавил в свою базу данных четырехлетнего россиянина, обвинив его в сознательных нарушениях при посещении территорий, которые Украина считает своими. Ребенок, родившийся в 2020 году, был внесен в список за поездки из Ростовской области в ЛНР через пункт пропуска Новошахтинск, пишет РИА «Новости».

В карточке ребенка указаны его полное имя, дата рождения, предполагаемые даты пересечения границы, а также информация о документах и автомобиле, на котором он мог следовать. Это не первый случай, когда сайт публикует личные данные несовершеннолетних. На днях в базу были добавлены двое российских школьников — 16-летний Никита Н. и 17-летний Александр Ц., чьи имена и адреса стали общедоступными без согласия.

Представители МИД России, включая Марию Захарову, осудили действия сайта, называя их призывом к расправе над журналистами и другими гражданами.

Также народный артист России Валерий Гергиев, композитор Игорь Крутой и дирижер Владимир Спиваков были внесены в базу данных украинского сайта «Миротворец»*.



Анастасия Фартыгина