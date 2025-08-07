Депутат Милонов требует запретить крошечные квартиры-студии в России

Фото: Максим Платонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой запретить строительство маленьких квартир-студий, которые он назвал «живопырками» и «микрошкафами». По его мнению, такие квартиры не подходят для жизни семей, сообщают RT на русском.

Милонов привел в пример квартиру площадью 19,6 кв. метров, стоимостью 4,6 млн рублей. Он отметил, что в таком жилье едва поместится пара, а о детях и говорить не приходится.

—Даже самые закоренелые коммунистические инженеры не заставляли людей жить в футлярах из-под холодильников, замаскированных под квартиры-студии, — заявил депутат в интервью RT.

По его словам, необходимо пересмотреть подход к строительству жилья, чтобы обеспечить комфортные условия для семей.

Накануне группа депутатов во главе с Дмитрием Гусевым внесла в Госдуму законопроект, который запрещает строительство многоквартирных домов в населенных пунктах с нехваткой инфраструктуры.



Анастасия Фартыгина