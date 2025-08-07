Индекс Мосбиржи замедлил рост из-за условия Трампа по встрече с Путиным: «Татнефть» осталась в лидерах роста

«Татнефть» наряду с такими акциями, как «Юнипро», НОВАТЭК и «Аэрофлот». В то же время аутсайдерами стали «Ростелеком», ВК и ВТБ

Фото: Максим Платонов

К концу основной торговой сессии индекс Мосбиржи снизился, закрывшись на уровне 2876,43 пункта. Рост индикатора замедлился до 4,04% после новостей о том, что встреча президентов США и России может состояться только при условии, что Владимир Путин согласится на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает РБК.

Несмотря на это, рынок все еще показывает положительную динамику, увеличившись на 1,25% по сравнению с закрытием вечерней сессии в среду.

В числе лидеров роста оказалась и компания «Татнефть», наряду с такими акциями, как «Юнипро», НОВАТЭК и «Аэрофлот». В то же время аутсайдерами стали «Ростелеком», ВК и ВТБ.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией на рынке, реагируя на политические новости, которые могут повлиять на экономическую обстановку в стране.

Анастасия Фартыгина