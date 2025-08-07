Новости общества

Хедлайнера гастрофестиваля в Казани Иракли Пирцхалаву оштрафовали за нарушение закона

18:36, 07.08.2025

Мировой судья судебного участка №300 признал его виновным в нанесении побоев

Фото: скриншот из видео "живой концерт в студии Авторадио"

В Москве суд привлек к административной ответственности Ираклия Пирцхалаву, бывшего участника «Фабрики звезд». Мировой судья судебного участка №300 признал его виновным в нанесении побоев (ст. 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях), сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Суд назначил штраф в размере 15 тыс. рублей. В ходе разбирательства было установлено, что Пирцхалава причинил физическую боль, однако его действия не привели к серьезным последствиям, которые могли бы подпадать под уголовную статью 115 УК.

Анастасия Фартыгина

