Хедлайнера гастрофестиваля в Казани Иракли Пирцхалаву оштрафовали за нарушение закона
Мировой судья судебного участка №300 признал его виновным в нанесении побоев
В Москве суд привлек к административной ответственности Ираклия Пирцхалаву, бывшего участника «Фабрики звезд». Мировой судья судебного участка №300 признал его виновным в нанесении побоев (ст. 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях), сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Суд назначил штраф в размере 15 тыс. рублей. В ходе разбирательства было установлено, что Пирцхалава причинил физическую боль, однако его действия не привели к серьезным последствиям, которые могли бы подпадать под уголовную статью 115 УК.
