Скончался на 87-м году жизни музыкант Леонардо Хименес

Он работал с The Rolling Stones и Бобом Диланом

На 87-м году жизни скончался известный музыкант Леонардо «Флако» Хименес. Об этом сообщила его семья на Facebook*. Хименес работал с такими легендами, как The Rolling Stones и Боб Дилан.

— Он был окружен близкими, и нам будет его очень не хватать. Спасибо всем поклонникам и друзьям, которые ценили его музыку. Его наследие будет жить в его музыке, — говорится в некрологе.

Флако умер после продолжительной болезни в доме одного из своих сыновей. Его последние слова были: «Я устал», — как рассказал его сын Артуро.

Хименес начал выступать в семь лет и за свою карьеру выпустил более 20 альбомов. Он получил шесть премий «Грэмми» и национальную медаль искусств от правительства США. Его музыка звучала в таких фильмах, как «Константин» с Киану Ривзом и в сериале «Сверхъестественное».

Анастасия Фартыгина