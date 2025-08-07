В Татарстане изъяли семь нелегальных иномарок из Абхазии
Среди нелегальных авто: Nissan Skyline, Jaguar XJ, Honda Elysion, Toyota Noah, Honda, Toyota Alphard и Honda CR-V, они были найдены на стоянках в Казани
Татарстанские таможенники обнаружили семь иномарок, которые незаконно находятся на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили в пресс-службе ведомства.
- Все автомобили были ввезены из Абхазии через Краснодарский край по процедуре временного ввоза, но их владельцы не продлили срок и не вывезли машины после года.
Нелегальные автомобили, среди которых Nissan Skyline, Jaguar XJ, Honda Elysion, Toyota Noah, Honda, Toyota Alphard и Honda CR-V, были найдены на стоянках в Казани и Зеленодольске. Они были изъяты и помещены на специальную стоянку до решения суда.
Татарстанская таможня напоминает, что временно ввезенные автомобили могут быть переданы во временное пользование только при условии таможенного декларирования и уплаты пошлин.
Ранее Татарстанская таможня выявила двух жителей республики, которые неправомерно использовали пониженные коэффициенты для расчета утилизационного сбора при ввозе автомобилей.
