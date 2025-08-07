В Татарстане образовали специальные участки для голосования в СИЗО

Проголосовать смогут те, кто не лишен избирательного права и находится под следствием

Фото: Динар Фатыхов

Центризбирком Татарстана утвердил решение об образовании специальных избирательных участков в следственных изоляторах республики. Это позволит реализовать избирательные права тем гражданам, которые в единый день голосования 14 сентября будут находиться в местах содержания под стражей, но зарегистрированы в других регионах, где проходят выборы высших должностных лиц.

Проголосовать смогут те, кто не лишен избирательного права и находится под следствием. Для таких избирателей в Татарстане будут открыты специальные участки на базе СИЗО, расположенных в Казани, Бугульме, Мензелинске и Чистополе, а также в исправительной колонии №3 (Пестречинский район), где есть режим следственного изолятора.

Решение принято на основании постановления ЦИК России и соответствует федеральному и республиканскому избирательному законодательству.

— Избирательное право — это базовое право каждого гражданина. Даже в местах, где свобода передвижения ограничена и в отношении подследственных не вынесено судебное решение, у человека сохраняется право голоса. Наша задача — создать все условия, чтобы этот голос был услышан и учтен, — отметил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

Денис Петров