Афганистан и Татарстан заключили торговые соглашения на сумму $183 млн

В переговорах приняли участие Нуруддин Азизи, министр промышленности Исламского Эмирата Афганистан, и Олег Коробченко, заместитель премьер-министра Татарстана

Торговые встречи между представителями частного сектора Афганистана и официальными лицами Татарстана привели к подписанию крупных соглашений. Общая сумма контрактов составила $183 миллиона.

В переговорах приняли участие Нуруддин Азизи, министр промышленности и торговли Исламского Эмирата Афганистан, и Олег Коробченко, заместитель премьер-министра и министр промышленности и торговли Татарстана. Также присутствовали представители торгово-промышленных палат обоих регионов.

В ходе встречи министр Азизи выразил благодарность Российской Федерации за признание Афганистана и подчеркнул важность развития взаимодействия между частными секторами обеих стран. Он призвал татарстанских инвесторов рассмотреть возможности для работы в афганских отраслях: горнодобывающей промышленности, сельском хозяйстве и производстве лекарственных растений.

Олег Коробченко представил разнообразную продукцию Татарстана, включая товары гражданского и военного назначения. Он пригласил афганскую делегацию принять участие в предстоящей нефтяной выставке в Татарстане, которая состоится 26 августа.

Также обсуждались различные сферы сотрудничества, включая производство продуктов питания, производство вертолетов, управление водными ресурсами и другие.

По итогам переговоров были достигнуты существенные соглашения, особенно в нефтяной и строительной отраслях.

Дмитрий Зайцев