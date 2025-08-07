В сентябре назначены дополнительные поезда между Казанью и Москвой

Это касается маршрутов №273/274 и 205/206

Фото: Максим Платонов

В связи с повышенным спросом на поездки между Казанью и Москвой на отдельные даты сентября 2025 года назначены дополнительные рейсы поездов дальнего следования №273/274 и 205/206 сообщением Казань — Москва. Об этом сообщает Минтранс Татарстана.

— Мы анализируем пассажиропоток на различных направлениях. Составы, курсирующие между столицей Татарстана и Москвой, — одни из самых популярных на магистрали. Повышенный спрос на путешествия между этими городами характерен не только для летнего периода, но и в сентябре, — отметил начальник ГЖД — филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский.



Поезд №273/274 Казань — Москва:

Из Казани: 4 и 6 сентября в 16:30, прибытие в Москву на следующий день в 05:30.

Из Москвы: 5 и 7 сентября в 16:15, прибытие в Казань на следующий день в 05:05.

Остановки: Зеленый Дол, Канаш, Сергач, Арзамас 2, Муром и др.

Поезд №205/206 Казань — Москва:

Из Казани: 11 и 13 сентября в 23:30, прибытие в Москву на следующий день в 15:17.

Из Москвы: 13 сентября в 01:13, прибытие в Казань в 13:48 того же дня; 14 сентября в 21:20, прибытие в Казань на следующий день в 13:00.

Остановки: Канаш, Арзамас 2, Муром и др.

Рената Валеева