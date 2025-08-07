В Татарстане будут судить руководителя ООО «Айрон» за невыплату зарплаты

У руководителя была реальная возможность погасить задолженность, однако денежные средства расходовались на другие цели

Фото: Артем Дергунов

СУ СКР по Татарстану завершило расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО «Айрон», обвиняемого в невыплате заработной платы. Об этом сообщили в пресс-службе.

В период с января по сентябрь 2024 года директор ООО «Айрон» не выплачивал зарплату 162 сотрудникам, в результате чего образовалась задолженность на сумму более 18,5 млн рублей. Следствие установило, что у руководителя была реальная возможность погасить задолженность, однако денежные средства расходовались на другие цели.

В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и иных имущественных взысканий на имущество фирмы наложен арест на сумму 298 млн рублей. Кроме того, в ходе расследования обвиняемый погасил часть задолженности перед работниками на сумму более 10 млн рублей.

Рената Валеева