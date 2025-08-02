Экс-начальника предприятия в Татарстане обвинили в хищении более 1 млн рублей

После индексации зарплаты он собрал своих подчиненных и предложил им передавать ему часть начисленных средств для использования в хозяйственных нуждах

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане бывший начальник отдела одного из предприятий стал фигурантом уголовного дела за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике.

По версии следствия, летом 2024 года, после индексации зарплаты, он собрал своих подчиненных и предложил им передавать ему часть начисленных средств для использования в хозяйственных нуждах.

В результате его действий четверо сотрудников отдали ему более 1 млн рублей. Преступление было раскрыто благодаря тщательно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным следственным управлением СК России по Татарстану и региональным МВД.

Уголовное дело уже направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Накануне прокуратура города Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летней Анжелы Мусиной, жительницы Альметьевска, обвиняемой в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).



Анастасия Фартыгина