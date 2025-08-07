Новости общества

Средства ПВО уничтожили восемь ракет Storm Shadow за сутки

12:22, 07.08.2025

Об этом сообщило Минобороны

Фото: скриншот из видео «ATACMS РАКЕТА к РСЗО Himars и М270: что может дальнобойное оружие США? Цена, типы ракетg» с канала «ТехноВот»

Российские средства ПВО в ходе проведения СВО за последние сутки уничтожили восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, произведенных в Великобритании. Об этом сообщило Минобороны.

— Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, управляемая авиационная бомба, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 240 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в официальном сообщении оборонного ведомства.

Вооруженные силы России за минувшую ночь уничтожили и перехватили 82 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России.

Рената Валеева

