Российская ПВО уничтожила более 80 дронов за ночь

Об этом сообщили в Минобороны

Фото: Динар Фатыхов

Вооруженные силы России за минувшую ночь уничтожили и перехватили 82 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны.

— В течение прошедшей ночи с 23:30 мск 6 августа до 06:10 мск 7 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в заявлении ведомства.

По данным Минобороны, средства ПВО ликвидировали БПЛА над следующими территориями:

31 БПЛА — над Азовским морем;

11 БПЛА — в Крыму;

10 БПЛА — в Ростовской области;

9 БПЛА — в Краснодарском крае;

8 БПЛА — над Черным морем;

7 БПЛА — в Волгоградской области;

4 БПЛА — в Белгородской области;

по 1 БПЛА — в Курской и Орловской областях.

В ответ на атаки украинских БПЛА российские войска применяют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотные летательные аппараты для нанесения ударов исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) противника.

Рената Валеева