Российская ПВО уничтожила более 80 дронов за ночь
Об этом сообщили в Минобороны
Вооруженные силы России за минувшую ночь уничтожили и перехватили 82 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны.
— В течение прошедшей ночи с 23:30 мск 6 августа до 06:10 мск 7 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в заявлении ведомства.
По данным Минобороны, средства ПВО ликвидировали БПЛА над следующими территориями:
- 31 БПЛА — над Азовским морем;
- 11 БПЛА — в Крыму;
- 10 БПЛА — в Ростовской области;
- 9 БПЛА — в Краснодарском крае;
- 8 БПЛА — над Черным морем;
- 7 БПЛА — в Волгоградской области;
- 4 БПЛА — в Белгородской области;
- по 1 БПЛА — в Курской и Орловской областях.
В ответ на атаки украинских БПЛА российские войска применяют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотные летательные аппараты для нанесения ударов исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) противника.
