Движение трамваев №3 и 5 восстановлено на улице Тукая в Казани

В направлении улицы Саид-Галеева «Газель» совершила наезд на пешехода, находившегося на трамвайных путях

Фото: Динар Фатыхов

Движение трамвайных маршрутов №3 и 5 восстановлено на улице Тукая в Казани после временной остановки, вызванной дорожно-транспортным происшествием. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

Причиной приостановки движения стало ДТП по адресу ул. Тукая, 57а. В направлении улицы Саид-Галеева «Газель» совершила наезд на пешехода, находившегося на трамвайных путях.

В настоящее время движение трамваев осуществляется в штатном режиме.

Рената Валеева