Движение трамваев №3 и 5 восстановлено на улице Тукая в Казани
В направлении улицы Саид-Галеева «Газель» совершила наезд на пешехода, находившегося на трамвайных путях
Движение трамвайных маршрутов №3 и 5 восстановлено на улице Тукая в Казани после временной остановки, вызванной дорожно-транспортным происшествием. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».
Причиной приостановки движения стало ДТП по адресу ул. Тукая, 57а. В направлении улицы Саид-Галеева «Газель» совершила наезд на пешехода, находившегося на трамвайных путях.
В настоящее время движение трамваев осуществляется в штатном режиме.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».