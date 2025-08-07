В России за сутки потушено 53 лесных пожара
В настоящее время продолжаются работы по тушению 73 лесных пожаров в 15 регионах
За прошедшие сутки в России удалось ликвидировать 53 лесных пожара в 19 регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению 73 лесных пожаров в 15 регионах.
В борьбе с огнем задействованы значительные силы и средства:
- 2 536 человек;
- 255 единиц техники;
- 26 воздушных судов.
Для мониторинга лесопожарной обстановки используется 74 воздушных судна. Региональная обстановка:
- режим ЧС введен в 5 регионах;
- особый противопожарный режим действует в 59 регионах;
- пожароопасный сезон объявлен в 87 регионах.
За 5 августа в России ликвидировано 60 лесных пожаров в 19 регионах страны.
