Татарстан вошел в топ-5 регионов России по числу самозанятых

Чаще всего в 2025 году самозанятые работают в сферах доставки, комплектации товаров и упаковки

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан вошел в пятерку регионов-лидеров по числу зарегистрированных самозанятых граждан в России. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы «Консоль», пишет ТАСС.

В исследовании, охватившем более миллиона самозанятых по всей стране, отмечается, что лидером по числу зарегистрированных в данном статусе остается Москва, за которой следуют Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Краснодарский край.

— Самозанятость стирает возрастные границы. По нашим данным, самому молодому самозанятому специалисту на данный момент 14 лет, он занят в сфере сборки заказов. Самому взрослому — 86, он занят погрузкой/разгрузкой груза весом до 20 кг, — отмечает замначальника юридического отдела платформы Арина Юсупова.

Исследование также выявило, что чаще всего в 2025 году самозанятые работают в сферах доставки, комплектации товаров и упаковки. В целом по России более половины самозанятых — мужчины (53%), при этом наибольшая доля (48%) среди них приходится на зумеров в возрасте от 18 до 25 лет. После 45 лет доля самозанятых женщин (8%) превышает долю мужчин (5%). Примечательно, что самозанятость привлекает даже подростков (5% девушек и 4% юношей до 18 лет) и людей старше 65 лет (0,8% женщин и 0,3% мужчин).

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятым гражданам право на кредитные каникулы раз в пять лет.

Рената Валеева