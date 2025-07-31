Президент подписал закон о кредитных каникулах для МСП и самозанятых

Воспользоваться этой возможностью можно будет не чаще одного раза в пять лет

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятым гражданам право на кредитные каникулы раз в пять лет. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Согласно новому закону, субъекты МСП и самозанятые смогут обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода по кредиту на срок до шести месяцев. Воспользоваться этой возможностью можно будет не чаще одного раза в пять лет. Максимальный размер кредита, по которому заемщик сможет претендовать на каникулы, будет установлен правительством.

До определения кабмином максимального размера кредита действуют следующие ограничения:

Микропредприятиям — до 60 млн рублей.

Малым предприятиям — до 400 млн рублей.

Средним предприятиям — до 1 млрд рублей.

Важно отметить, что льготный период будет предоставляться по заявлению заемщика без необходимости подтверждения снижения выручки или принадлежности к определенной отрасли.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Однако закон предусматривает и исключения. Кредитные каникулы не будут доступны компаниям, в которых доля участия предприятий, не относящихся к МСП, превышает 25%, а также лицам, уже пользующимся другими мерами поддержки.

Особые условия предусмотрены по начислению процентов:

для микропредприятий, малых предприятий и самозанятых проценты будут включаться в тело кредита ежемесячно;

для средних предприятий проценты подлежат ежемесячной уплате, а невыплаченные проценты в течение семи дней будут добавляться к сумме основного долга.

Самозанятые граждане смогут обратиться за кредитными каникулами в течение всего периода действия специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», то есть до конца 2028 года.

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Рената Валеева