«Ак Барс» победил «Нефтяника» в Альметьевске в первом матче предсезонки

Казанцы одержали победу с минимальной разницей в счете

«Ак Барс» победил в Альметьевске «Нефтяника» со счетом 4:3 в первом предсезонном матче в сезоне. Команда Анвара Гатиятулина все четыре шайбы забросила в стартовые 35 минут игры.

В составе «Ак Барса» голы забили Артур Бровкин, Михаил Фисенко, Дмитрий Кателевский и Александр Барабанов. У «Нефтяника» шайбы в активе Юрия Платонова, Даниила Четверикова и Павла Куликова. По ходу второго периода «Ак Барс» вел в счете 4:0.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 14 августа в Казани с нижнекамским «Нефтехимиком». Это единственная домашняя игра команды Гатиятулина во время предсезонной подготовки.

«Нефтяник» — «Ак Барс» — 3:4 (0:3, 2:1, 1:0, идет третий период)

Голы:

0:1 — Бровкин (Лучевников, 05:47);

0:2 — Фисенко (Галимов, Яруллин, 15:52);

0:3 — Кателевский (Бровкин, Журавлев, 16:11);

0:4 — Барабанов (Семенов, Миллер, 34:45);

1:4 — Платонов (Шакиров, Якупов, 36:27, 5х4);

2:4 — Четвериков (Мулюков, Быков, 39:19);

3:4 — Куликов (Быков, Хасанов, 50:49)

Зульфат Шафигуллин