В Госдуме предложили ввести понятие «цифровое наследство» для защиты прав наследников

Новый механизм можно будет легко интегрировать в уже существующие цифровые сервисы, такие как «Госуслуги»

Депутаты от фракции «Новые люди» обратились к министру юстиции с инициативой установить правовое понятие «цифровое наследство». Они считают, что в российском законодательстве не хватает ясности в вопросах наследования цифровых активов, таких как аккаунты в соцсетях и другие онлайн-сервисы, пишет ТАСС.

В настоящее время при наследовании цифровых активов действуют лишь общие нормы Гражданского кодекса. Это приводит к ситуации, когда судьба аккаунтов и других цифровых ресурсов зависит от внутренних правил платформ. Чаще всего доступ к таким активам не передается наследникам, а аккаунты либо мемориализуются, либо удаляются. Это лишает наследников не только семейной памяти, но и материальных благ.

Депутаты подчеркивают: «Необходимо четко определить статус цифровых активов и закрепить право граждан завещать доступ к ним назначенному лицу». Они предлагают внести изменения в Гражданский кодекс, чтобы обеспечить правовую защиту для наследников.

Кроме того, парламентарии уверены, что новый механизм можно будет легко интегрировать в уже существующие цифровые сервисы, такие как «Госуслуги». Это упростит управление цифровыми активами и поможет нотариусам более эффективно оформлять волю наследодателя.

Накануне член Комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова (фракция «Новые люди») обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением разработать методические рекомендации по оценке контента учителей в соцсетях и временно запретить увольнения педагогов за личные публикации без проведения экспертизы.



Анастасия Фартыгина