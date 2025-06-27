Путин: темпы роста ВВП в этом году будут скромнее — для борьбы с инфляцией

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны в текущем году будут значительно скромнее по сравнению с предыдущими периодами. Глава государства подчеркнул, что это является целенаправленной мерой в рамках борьбы с инфляцией.

— У нас 4,3% рост экономики в прошлом году, в позапрошлом — 4,1%. В этом году будет скромнее намного в целях борьбы с инфляцией. Но мы целенаправленно это делаем, — сказал Путин журналистам.

По словам главы государства, ненефтегазовый сектор демонстрирует впечатляющие показатели развития. За 2024 год прирост составил 7,2%, а на 2025 год прогнозируется увеличение до 9,5%.

Рената Валеева