В Казани задержали наркокурьера с запрещенными веществами и патронами

При обыске по месту жительства молодого человека нашли еще 24 свертка с наркотическим средством, упаковочные материалы и 112 патронов

В Казани полицейские задержали 18-летнего юношу, подозреваемого в распространении запрещенных веществ. Оперативники из отдела по контролю за оборотом наркотиков получили информацию о его деятельности и провели проверку. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Во время личного досмотра у задержанного обнаружили 28 свертков. Экспертиза подтвердила, что в них содержатся наркотики общей массой более 81 грамма.

При обыске по месту жительства молодого человека нашли еще 24 свертка с наркотическим средством, упаковочные материалы и 112 патронов. Экспертиза показала, что боеприпасы предназначены для стрельбы из нарезного оружия.

Полицейские продолжают выяснять, откуда у задержанного патроны и для чего они ему нужны. В отношении него возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков и оружия. Фигуранту избрана мера пресечения в виде ареста.

Анастасия Фартыгина