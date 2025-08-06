Более половины гостиниц, хостелов и кемпингов Татарстана прошли сертификацию

Это 208 гостиниц, 38 баз отдыха, 10 кемпингов

Фото: Дарья Пинегина

С 1 января 2025 года в России действует новая система классификации средств размещения. Татарстан вошел в топ-20 регионов с наилучшими показателями самооценки — 51%. Об этом сообщили в рамках рабочего визита в Татарстан руководителя Федеральной службы по аккредитации Дмитрия Вольвача.

В Единый реестр средств размещения Росаккредитации включены 502 региональных объекта размещения, из них самооценку прошли 256. Это 208 гостиниц, 38 баз отдыха и 10 кемпингов.

В целом на данный момент реестр включает порядка 26,5 тыс. средств размещения по всей России. С начала года более 10,4 тыс. объектов прошли самооценку. В их числе — 8 379 гостиниц, 1 874 базы отдыха, 275 кемпингов и 180 санаториев. От средств размещения поступает более 2 тыс. заявок в неделю.

Галия Гарифуллина