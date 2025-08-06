Станислав Черчесов стал главным тренером «Ахмата» на три года

Следующий матч «Ахмат» проведет 9 августа против петербургского «Зенита»

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Станислав Черчесов назначен главным тренером футбольного клуба «Ахмат». Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с 61-летним специалистом рассчитано на три года.

Ранее «Ахмат» объявил о расставании с Александром Сторожуком и его штабом после неудачного старта в сезоне, где команда потерпела четыре поражения в четырех матчах.

Черчесов уже работал в «Ахмате» (тогда еще «Терек») с 2011 по 2013 год. Он также известен как тренер сборной России, под его руководством команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года. В его карьере были клубы «Спартак», «Жемчужина», «Амкар», «Динамо», а также зарубежные команды, такие как венгерский «Ференцварош» и польская «Легия».

Следующий матч «Ахмат» проведет 9 августа против петербургского «Зенита».

Анастасия Фартыгина