Путин наградил татарстанцев почетными званиями за заслуги в спорте и авиации
Рустем Тагиров получил звание «Заслуженный работник физической культуры РФ», а Сергей Матросов — «Заслуженный пилот РФ»
Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания двум татарстанцам. Рустем Тагиров получил звание «Заслуженный работник физической культуры РФ», а Сергей Матросов — «Заслуженный пилот РФ». Соответствующий указ опубликовали на правовом портале.
- Рустем Тагиров, советник Федерации спортивной борьбы Татарстана, был награжден за достижения в развитии физкультуры и спорта. Его многолетняя работа и преданность делу были отмечены в указе президента.
- Сергей Матросов, пилот-инструктор авиакомпании «Тулпар Эйр», получил звание за заслуги в освоении и эксплуатации авиационной техники, а также за высокое профессиональное мастерство и многолетнюю добросовестную работу.
Ранее президент подписал указ о награждении жителей Татарстана государственными наградами. Среди награжденных — супружеская пара, получившая медали ордена «Родительская слава», а также высокопрофильные государственные деятели.
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