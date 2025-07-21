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Путин наградил жителей Татарстана государственными наградами

16:49, 21.07.2025
Путин наградил жителей Татарстана государственными наградами
Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении жителей Татарстана государственными наградами. Среди награжденных — супружеская пара, получившая медали ордена «Родительская слава», а также высокопрофильные государственные деятели.

  • Медали ордена «Родительская слава» были вручены Газизу и Татьяне Моисеевым. Эта награда присуждается родителям, воспитывающим не менее семи детей и ведущим социально ответственный образ жизни.
  • Кроме того, орден Александра Невского получил Равиль Ахметшин, заместитель премьер-министра Татарстана и полномочный представитель республики в России.
  • Также Александр Гундоров, тракторист-машинист из общества с ограниченной ответственностью «Август-Камское устье», был удостоен звания «Заслуженный работник сельского хозяйства России».

24 июня Путин также наградил некоторых татарстанцев.

Анастасия Фартыгина

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