Путин наградил жителей Татарстана государственными наградами
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении жителей Татарстана государственными наградами. Среди награжденных — супружеская пара, получившая медали ордена «Родительская слава», а также высокопрофильные государственные деятели.
- Медали ордена «Родительская слава» были вручены Газизу и Татьяне Моисеевым. Эта награда присуждается родителям, воспитывающим не менее семи детей и ведущим социально ответственный образ жизни.
- Кроме того, орден Александра Невского получил Равиль Ахметшин, заместитель премьер-министра Татарстана и полномочный представитель республики в России.
- Также Александр Гундоров, тракторист-машинист из общества с ограниченной ответственностью «Август-Камское устье», был удостоен звания «Заслуженный работник сельского хозяйства России».
24 июня Путин также наградил некоторых татарстанцев.
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