В Кремле завершилась встреча Путина со спецпосланником США Уиткоффом

Встреча продолжалась около трех часов

В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Встреча, прошедшая в закрытом для прессы режиме, продолжалась около трех часов.

На переговорах также присутствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Спецпосланник американского лидера прибыл в Москву рано утром в среду. Это уже пятый визит Стивена Уиткоффа в Россию в 2025 году. Перед началом переговоров Уиткофф вместе с Кириллом Дмитриевым посетил парк «Зарядье». На вопрос журналистов о своих ожиданиях от встречи американский посланник не ответил.

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс ранее также воздержалась от комментариев относительно деталей визита. По ее словам, Госдеп не обладает информацией о том, какие действия предпримет президент США Дональд Трамп по итогам этой поездки.

Рената Валеева