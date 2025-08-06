В Татарстане стартовала заготовка семян березы для лесовосстановления

Всего в текущем году планируется заготовить не менее 11,5 тыс. килограммов семян

Фото: Максим Платонов

В Татарстане началась заготовка семян березы повислой, проводимая в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан», являющегося частью федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие».

— Сезон заготовки семян березы традиционно приходится на конец июля — август, когда семена достигают оптимальной зрелости. Согласно плану, в этом году будет собрано порядка 400 килограммов семян. Это позволит обеспечить питомники республики качественным посевным материалом для выращивания саженцев и последующего воспроизводства лесов, — сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

Всего в текущем году планируется заготовить не менее 11,5 тыс. килограммов семян.

С начала 2025 года работниками подведомственных учреждений уже собран 661 кг семян.

Общая площадь лесов в Татарстане составляет 1,2 млн гектаров, а лесистость региона равна 17,4%.



Рената Валеева