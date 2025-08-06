Директор фирмы в Татарстане осужден на 5 лет за мошенничество при ремонте пожарных автомобилей

В результате преступных действий Алчина государству был причинен ущерб в размере более 306 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Гендиректор ООО «Сигналдортранс» Вячеслав Алчин признан виновным в мошенничестве при исполнении государственных контрактов на капитальный ремонт пожарных автомобилей, сообщили в СУ СКР по РТ.

Следствие и суд установили, что в период с 2017 по 2018 год ООО «Сигналдортранс» заключило с государством ряд контрактов на капремонт 129 пожарных автомобилей. Однако вместо проведения капитального ремонта компания выполняла лишь текущий ремонт, стоимость которого была значительно ниже предусмотренной контрактами.

В результате преступных действий Алчина государству был причинен ущерб в размере более 306 млн рублей.

Приговором суда Алчину назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В 2021 году в Казани вернулся из СИЗО домой начальник материально-технического обеспечения Главного управления МЧС РФ по РТ Виталий Галкин. Верховный суд Татарстана заменил ему реальный арест домашним.

Рената Валеева