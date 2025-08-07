«Русская хандра»: спрос на противотревожные препараты в России растет третий год подряд

За полгода жители страны потратили на транквилизаторы 4,6 млрд рублей

Татарстан не вошел в число регионов ни с максимальным, ни с минимальным употреблением транквилизаторов

В России третий год подряд наблюдается увеличение спроса на противотревожные препараты. В первом и квартале 2025 года жители страны купили более 9,3 млн упаковок анксиолитиков (транквилизаторов) на сумму 4,6 млрд рублей. Согласно данным аналитической компании RNC Pharma, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года траты потребителей выросли на 16,9%. В 2024 году динамика была незначительно выше: +17,3%. Число проданных упаковок противотревожных препаратов увеличилось на 9,8%. Это почти в два раза больше, чем в 2024 году — тогда показатель прироста составил 4,9%.

Интересно, что Татарстан не вошел в число регионов ни с максимальным, ни с минимальным употреблением транквилизаторов. Почти треть от денежного объема розничного рынка — 32,8% — приходится на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Краснодарский край, отметили аналитики. Напротив, реже всего противотревожные препараты покупали жители Ненецкого автономного округа (АО), Тувы и Чукотского АО. Суммарно в этих трех регионах было продано всего 5,9 тыс. упаковок транквилизаторов. При этом только в Чукотском АО зафиксировали высокие темпы роста продаж (+21% в упаковках и +23% в рублях).

Физический объем потребления противотревожных препаратов снизился лишь в девяти российских регионах. Лидером среди них стала Кировская область (-9%).



Топ-10 торговых марок транквилизаторов по объему денежных продаж

Почти половина российского рынка транквилизаторов — 45% — приходится на российский препарат «Афобазол» от «Отисифарм», добавили аналитики. Его продажи в первом-втором кварталах выросли на 12%. Второе место занял препарат «Грандаксин» от «Эгис» (+18%). Существенно увеличилась популярность «Стрезама» от французской «Биокодекс» (+54% в рублях) и «Атаракса» бельгийской «ЮСБ Фарма» (+23% в рублях).





№ Торговая марка Доля в 1–2 кв. 2025, %, руб. Динамика к 1–2 кв. 2024, %, руб. 1 АФОБАЗОЛ 44,9 12 2 ГРАНДАКСИН 15,7 18 3 АДАПТОЛ 8,6 3 4 АТАРАКС 8,4 23 5 СТРЕЗАМ 5,7 54 6 ФЕНАЗЕПАМ 4,3 3 7 АЛПРАЗОЛАМ 1,8 33 8 СЕЛАНК 1,8 20 9 ТОФИЗОПАМ 1,6 22 10 СПИТОМИН 1,3 33

Напомним, что только врач может правильно диагностировать состояние, определить необходимость применения антидепрессантов и подобрать подходящий препарат с учетом индивидуальных особенностей пациента. При развитии депрессивных расстройств заниматься самолечением недопустимо.

В начале года продажи антидепрессантов побили рекорд за пять лет

Как сообщали «Ведомости» со ссылкой на отчет аналитической компании DSM Group, только за первые два месяца 2025 года аптечные сети заработали 2,8 млрд рублей на продаже антидепрессантов — на 30% выше, чем годом ранее. Тогда продажи побили рекорд за последние пять лет. За январь — февраль россияне купили в аптечных сетях 3,2 млн упаковок противотревожных препаратов.

О росте популярности антидепрессантов говорили тогда и аналитики RNC Pharma. По их данным, с 1 января по 23 февраля россияне купили 3,1 млн упаковок препаратов — на 24,5% в натуральном выражении больше, чем за аналогичный период 2024-го. По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, в стране наблюдается рост физического потребления антидепрессантов и переключение покупателей на более современные средства верхнего ценового сегмента.

Коммерческий директор «Риглы» Илья Николаев заявил, что на фоне всплеска популярности антидепрессантов покупатели стали меньше интересоваться успокоительными БАДами. Прирост их продаж в упаковках составил всего 1%, в денежном отношении и вовсе зафиксировано снижение на 2%. По мнению опрошенных «Ведомостями» представителей рынка, российские пациенты стали чаще выбирать помощь медицинских специалистов.



По итогам прошлого года россияне приобрели почти 19 млн упаковок антидепрессантов на 14,4 млрд рублей. В сравнении с 2023 годом продажи выросли на 20,2% в натуральном выражении и на 35,9% в денежном.



Депрессия и тревога знакомы более 60% россиян

Согласно исследованию, проведенному Институтом психологии РАН, в конце прошлого года обнаруживали у себя симптомы депрессии более трети респондентов — 39%. С трудноуправляемой тревогой столкнулись 24% опрошенных. Чаще всего подобные проблемы наблюдались у молодежи 18—24 лет, жителей городов-миллионников и россиян с низким уровнем доходов. В целом тревожно-депрессивная симптоматика характерна для 27% россиян.

— С одной стороны, этот показатель повышается экономическими страхами, с другой стороны, его снижают возросшие надежды на близкое завершение СВО. При этом сокращается число россиян, считающих, что в нынешних обстоятельствах происходящее в их жизни зависит только от них. Снижение субъективного контроля и рост финансовой тревожности повышают подверженность россиян манипуляциям телефонных мошенников, — объяснял тогда заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик.

Галия Гарифуллина