Путин принимает в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа

Это уже пятый визит Уиткоффа в Россию в 2025 году

Президент Российской Федерации Владимир Путин проводит встречу в Кремле со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом, сообщили в пресс-службе главы государства.

Ранее Уиткофф не стал делиться ожиданиями перед переговорами в Кремле. В Bloomberg сообщали, что американская администрация направила спецпосланника в Москву, чтобы уложиться в навязанный самой себе срок по урегулированию на Украине.

Это уже пятый визит Уиткоффа в Россию в 2025 году. Спецпосланник прибыл в Москву рано утром в среду.



Визит Уиткоффа в Москву проходит на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможности введения новых санкций против России 9 августа, если не будет достигнут прогресс в урегулировании украинского кризиса. Трамп также упоминал о возможности введения импортных пошлин в размере 100% в отношении России и ее торговых партнеров.

5 августа Трамп заявил, что решение о пошлинах будет принято позднее, в зависимости от результатов московских переговоров Уиткоффа.

Рената Валеева