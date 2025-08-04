«Красное & Белое» покинет Вологодскую область из-за ужесточения законодательства

Вологжанам, которые потеряют работу в связи с закрытием магазинов «Красное & Белое», будет оказана помощь в трудоустройстве

Фото: Мария Зверева

Сеть магазинов «Красное & Белое» прекращает свою деятельность в Вологодской области. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем телеграм-канале.

— С 1 августа на основании заявления владельца — ООО «Альфа-М» — действие лицензии досрочно прекращено лицензирующим органом, — написал Филимонов.

Причиной ухода сети, по словам губернатора, стало принятие закона области об ограничении продажи алкоголя.

— Мы не нарушаем права предпринимателей, но и торговцы смертью нам в регионе не нужны. Это логичное следствие принятия закона области об ограничении продажи алкоголя, — заявил Филимонов.

Вологжанам, которые потеряют работу в связи с закрытием магазинов «Красное & Белое», будет оказана помощь в трудоустройстве.

— Вологжанам, которые потеряют рабочие места в связи с ликвидацией магазинов «Красное & Белое», поможем с поиском работы. Готовы сопровождать каждого, подобрать варианты, исходя из личных предпочтений и имеющихся вакансий на рынке труда, — отметил губернатор.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Филимонов также обратился к владельцам помещений, ранее занимаемых магазинами сети, и предложил им отдавать предпочтение бизнесу в сфере общественного питания.

— Рекомендуем отдавать предпочтение бизнесу, который развивается в сфере общественного питания. Мы со своей стороны готовы оказать предпринимателям поддержу по нашей программе «5:3:3» и выдать льготный заем на создание кафе, пекарни, ресторана или другой точки общепита, — предложил губернатор.

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Рената Валеева