В II квартале 2025 года россияне совершили 387 тыс. поездок в Грузию

Почти три четверти визитов пришлись на частные цели, число туристических поездок выросло более чем вдвое

Фото: Максим Платонов

Во II квартале 2025 года граждане России пересекали границу с Грузией 386 575 раз, говорится в данных пограничной службы ФСБ. Это почти в два раза больше, чем в I квартале (196 522), и на 61 тыс. больше, чем за тот же период годом ранее, когда фиксировалось 325 951 пересечение. Таким образом, количество поездок за квартал выросло на 96%, а по сравнению с прошлым годом — на 19%.

Основной причиной поездок во втором квартале остаются частные визиты — их число составило 286 102, что почти вдвое превышает показатели первого квартала (145 371). По сравнению с весной 2024 года (252 500) таких визитов стало больше на 33,6 тыс. Туризм занял второе место по популярности: за квартал зарегистрировано 85 668 поездок с этой целью против 39 194 в I квартале и 59 965 годом ранее. Прирост по сравнению с началом года — 2,2 раза.

Деловых визитов во II квартале 2025 года было 673 — на 56% больше, чем в I квартале (431), и на 145 больше, чем весной 2024 года. Также отмечен рост рабочих поездок — с 463 в I квартале до 474 в II квартале. Несмотря на небольшую разницу, это превышает и показатель II квартала 2024 года, когда было зарегистрировано 330 таких визитов. Учебные цели указали 82 россиянина, а еще 13,6 тыс. человек въехали в качестве обслуживающего персонала транспортных средств.

Большинство россиян пересекали границу с Грузией на автомобиле — 239 136 поездок, что на 120 тыс. больше, чем в I квартале, и на 12 тыс. больше, чем годом ранее. Авиационный транспорт использовался в 147 197 случаях, что на 69 тыс. больше, чем зимой, и на 48 тыс. больше, чем весной прошлого года. Поездки по морю были минимальными — 242 случая за квартал, при этом пеших и железнодорожных пересечений по-прежнему не фиксировалось.

Артем Гафаров