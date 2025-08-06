Минобороны сообщило об уничтожении 51 дрона за ночь над территорией России

Больше всего дронов было сбито над Ростовской и Брянской областями — по 16 БПЛА над каждой

Фото: Дарья Пинегина

В течение прошедшей ночи российские средства ПВО уничтожили 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны.

Согласно сводке ведомства, дежурные средства ПВО работали в период с 23:00 мск 5 августа до 05:30 мск 6 августа. Больше всего дронов было сбито над Ростовской и Брянской областями — по 16 БПЛА над каждой. Также были уничтожены 12 беспилотников над Крымом, четыре над Воронежской областью и три над Орловской.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о последствиях атаки в регионе. В хуторе Золотаревка из-за повреждения линии электропередачи без света остались около 200 жителей. В станице Тацинской из-за возгорания травы вблизи жилого дома были эвакуированы три семьи. Возгорание оперативно ликвидировано, пострадавших нет.

Реальное время / realnoevremya.ru



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что для минимизации угрозы налетов украинских дронов российская армия использует эшелонированные системы ПВО.

Рената Валеева